28 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: govvrn.ru

Банки массово отказывают мобилизованным в кредитных каникулах, - "Ъ"

Мобилизованные столкнулись с массовыми отказами или техническими ошибками в предоставлении кредитных каникул. Соответствующие жалобы размещены на форуме Banki.ru, пишет "Коммерсантъ".

В частности, один из клиентов рассказал, что пытался оформить каникулы по кредиту для мобилизованного отца, однако "банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку". У другого в течение трех часов после подачи заявки пришел отказ.

Банки признают, что с одобрением каникул часто возникают "технические" трудности.

По мнению юристов, недоработки в законодательстве о кредитных каникулах позволяют банкам отказывать заемщикам в каникулах по формальным причинам.

Напомним, месяц назад сообщалось, что Центральный банк России получил около 300 обращений и жалоб, связанных с кредитными каникулами для мобилизованных. Часто люди хотят просто прояснить механизм реструктуризации кредита, но иногда и жалуются.

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным участникам СВО, добровольцам, контрактникам и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Как говорится в разъяснениях к закону, опубликованных на сайте Госдумы, банк или микрофинансовая организация должны рассмотреть заявление заемщика о кредитных каникулах за 10 дней, а затем направить ему свое решение. Если ответ не поступит в течение 15 дней, кредитные каникулы будут считаются действительными с момента отправки заявления.

Теги: кредитные каникулы, мобилизованные, банки



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