В ЦБ поступило 300 обращений и жалоб по кредитным каникулам для мобилизованных

Центральный банк России получил около 300 обращений и жалоб, связанных с кредитными каникулами для мобилизованных. Часто люди хотят просто прояснить механизм реструктуризации кредита, но иногда и жалуются.

"Мы собираем информацию, будем ее ежемесячно публиковать. Будем публиковать объемы реструктурированных кредитов. Механизм мы отслеживаем как работает, смотрим, чтобы банки с пониманием относились. Всего поступило около 300 обращений и жалоб. По каждому случаю нарушения прав мы будем реагировать", - рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.