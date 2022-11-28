В Роскосмосе собрались продвигать отечественные сканеры УЗИ за рубеж

"Дочка" Роскосмоса – АО "Главкосмос" – займется продвижением российских медицинских ультразвуковых диагностических сканеров на зарубежные рынки.

Компания разместила на своем онлайн-ресурсе медицинскую ультразвуковую диагностическую аппаратуру, которая производится АО "Научно-производственное объединение "Сканер" (НПО "Сканер") под брендом "РуСкан", сообщает "Главкосмос"

НПО "Сканер" осуществляет сборку ультразвуковых сканеров в тесном сотрудничестве и с использованием технологических возможностей АО "Спутниковая система "Гонец"" (входит в Госкорпорацию Роскосмос). АО "Главкосмос" в рамках этого проекта отвечает за продвижение российского диагностического ультразвукового оборудования на международные рынки, в том числе в ходе крупных международных мероприятий.