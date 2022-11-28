Москву не беспокоят контакты президента Венесуэлы с европейскими лидерами, - посол РФ

Москва не обеспокоена контактами президента Венесуэлы Николаса Мадуро с европейскими лидерами, так как в Каракасе есть четкое понимание, "кто есть кто".

"Практика общения между главами государств "на полях" крупных международных мероприятий довольно распространена. Поэтому трудно назвать контакт президентов Венесуэлы и Франции тревожным сигналом. У боливарианского руководства есть четкое понимание того, кто есть кто", - сказал ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Дело, по мнению посла, обстоит по-другому.

"Мы видим во встрече Макрона и Мадуро знак того, что Европа постепенно начинает возвращаться в реальность, осознавая, что у Венесуэлы есть только один президент – Мадуро – и свои отношения европейским лидерам придется выстраивать именно с ним", - сказал Мелик-Багдасаров.