28 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье с торговца женщинами взыскали около миллиона

В Прикамье с преступника, осужденного за торговлю людьми, взыскали 1,1 млн руб. в пользу 11 пострадавших женщин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Приговор по уголовному делу о работорговле был вынесен в 2018 г. Группа лиц завербовала и продала за границу более 20 женщин. Злоумышленники находили желающих подзаработать девушек и вводили их в заблуждение, предлагая якобы хорошую и интересную работу, связанную со стимулированием спроса посетителей ресторанов, ночных клубов и иных увеселительных заведений в Королевстве Бахрейн Саудовской Аравии. В действительности же согласившиеся на переезд после пересечения государственной границы передавались неустановленным лицам, которые принуждали их к занятию проституцией и иным формам сексуальной эксплуатации.

О преступлении стало известно после того, как две женщины сбежали из рабства, вернулись на родину и рассказали о произошедшем полиции.

На скамье подсудимых оказались шесть жителей Пермского края. Все они, в зависимости от роли и степени участия, были приговорены к лишению свободы сроками от шести до 3,5 лет. Судом также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с одного из осужденных морального вреда в пользу 11 физических лиц на общую сумму порядка 1 млн 100 тысяч рублей.

Еще в ходе судебного процесса в целях обеспечения удовлетворения исков потерпевших было обращено взыскание на имущество должника — дом в поселке Марковский.

После освобождения 34-летнему мужчине больше ничего не оставалось, как вернуться в родной поселок. Собственность должника уже проходила стадию реализации, были назначены повторные торги. Чтобы не лишиться дома, гражданин полностью погасил всю сумму морального вреда и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов. 11 взыскательниц получили причитающиеся им денежные средства, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: работорговля, проституция, приставы, моральный вред



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