28 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге осуждена мать, задушившая новорожденного сына

Суд в Екатеринбурге вынес приговор матери, совершившей убийство своего новорожденного ребенка. Отправлять в колонию ее не стали.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 4 августа 2021 года женщина самостоятельно у себя дома родила жизнеспособного мальчика. Сразу после этого мать зажала нос и рот новорожденному, перекрыв ему доступ кислорода в дыхательные пути. В результате ее умышленных действий младенец умер от асфиксии.

Затем женщина убрала мертвого ребенка в пакет и отнесла его на помойку. Как выяснилось в ходе расследования, свою беременность горе-мать скрывала и не вставала на учет в медучреждение. В прокуратуре отметили, что свою вину в убийстве сына она признала.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, страшную находку в дальнейшем обнаружили случайные прохожие. По уголовному делу был проведен осмотр места происшествия и допрошен ряд свидетелей. Также проведены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и судебная психиатрическая в отношении фигурантки. Женщина была признана полностью вменяемой.

Вот как эту криминальную историю прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Указанная гражданка на момент происшествия проживала совместно с супругом 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт делать было поздно, при этом мужу она ничего не сообщила. 4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребенка. Когда поняла, что все кончено, то избавилась от тела", - рассказал полковник Горелых.

При вынесении приговора Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал смягчающим обстоятельством наличие на иждивении женщины еще двух несовершеннолетних детей. В итоге ей назначено наказание в виде ограничения свободы на два года.

Теги: суд, ребенок, убийство, мать, приговор



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