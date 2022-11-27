В Шанхае и Пекине прошли демонстрации против жестких антиковидных ограничений

В соцсетях и телеграм-каналах появляются видео, предположительно снятые в городах Китая, на которых люди скандируют лозунги против жестких антиковидных ограничений.

Как отмечает РИА Новости, подобные видеоролики быстро удаляются из китайских соцсетей.

Сегодня на протесты вышли жители многомиллионного Шанхая, расположенного на востоке страны. Об этом сообщил агентству один из жителей города.

Кроме того, по словам очевидцев, студенты университета Цинхуа в Пекине, являющегося престижнейшим высшим учебным заведением Китая, устроили протест из-за несогласия с жесткими антиковидными ограничениями.

Как сообщалось, в Урумчи жители вышли на улицы после того, как в пожаре в жилом доме погибли 44 человека – они оказались заперты снаружи из-за ковидного карантина.

Также бастуют в Ланьчжоу, Чжэнчжоу и других городах. Люди требуют ослабить ограничения, открыть торговые центры, школы и рестораны, а строительство ковидных центров — остановить. В ряде провинций сообщается о введении в населенные пункты военной техники.