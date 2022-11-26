В Китае продолжаются протесты из-за ковидных ограничений

В Китае сегодня зафиксировано рекордное число суточных заражений с начала пандемии коронавируса – более 35 тыс. выявленных случаев COVID-19.

Начавшиеся в результате новой волны ограничения привели к массовым протестам. В Урумчи жители вышли на улицы после того, как в пожаре в жилом доме погибли 44 человека – они оказались заперты снаружи из-за ковидного карантина.

Также бастуют в Ланьчжоу, Чжэнчжоу и других городах. Люди требуют ослабить ограничения, открыть торговые центры, школы и рестораны, а строительство ковидных центров — остановить. В ряде провинций сообщается о введении в населенные пункты военной техники.