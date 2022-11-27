20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы оружия для помощи Украине, - NYT

20 стран-членов НАТО из 30 исчерпали возможности для отправки оружия Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса.

Один из них предположил, что оставшиеся 10 стран сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Среди них в том числе Франция, Германия, Италия, Нидерланды.

По данным издания, в целом страны НАТО передали Украине оружие на $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.

Ранее о том, что запасы оружия в западных странах "истощаются до критического уровня", сообщила Le Monde. Как долго сможет продержаться Запад, неизвестно, отмечает французское издание. Там растет обеспокоенность по поводу способности союзников Киева поддерживать объемы поставок оружия.