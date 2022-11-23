Le Monde: Запасы оружия в западных странах снизились до "критического уровня"

По мере продолжения военного конфликта в новых российских регионах запасы оружия в западных странах "истощаются до критического уровня". Об этом пишет Le Monde.

Как долго смогут продержаться жители Запада, неизвестно, отмечает французское издание. Там растет обеспокоенность по поводу способности союзников Киева поддерживать объемы поставок оружия.

"Запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро. Отныне страны должны учитывать свои критические запасы, если они хотят поддержать Украину", - заявил в октябре постоянный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Салм.

За девять месяцев боевых действий Пентагон официально поставил Киеву более миллиона снарядов, около 50 тыс. противотанковых ракет, в том числе более 8,5 тыс. комплексов Javelin, около 1600 зенитных ракет Stinger, а также почти 3000 беспилотных летательных аппаратов Switchblade и Phoenix Ghost.

"Чтобы помочь Украине, США исчерпали свои собственные запасы жизненно важного оружия", - говорится в новом отчете Центра новой американской безопасности (CNAS).

Накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что немецким вооруженным силам сложно удовлетворить просьбы об оказании военной помощи из-за нехватки собственного оружия.

Сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш считает, что из-за нехватки оружия и боеприпасов ВСУ потеряли инициативу на поле боя.

