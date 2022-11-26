Россия и Украина четвертый раз за четыре дня провели обмен пленными

Россия и Украина провели очередной обмен пленными. ВС РФ вернули девять военнослужащих. Они будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации, сообщили в Минобороны РФ.

Между тем, врио главы ДНР Денис Пушилин сегодня сообщил о десятерых возвратившихся из плена дончан (он не уточнил, когда именно они были обменяны).

"Десять освобожденных бойцов из Макеевки, Донецка, Зугрэса, Кировского, Снежного сегодня вернулись домой, в Республику, встретились со своими родными и близкими", - написал Пулишин в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось об обмене по формуле девять на девять, до этого – 35 на 35 и 50 на 50. Таким образом, сегодняшний обмен пленными стал уже четвертым за последние четыре дня.