Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей - Лавров

Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей, он заслуживает жить в дружбе рядом с его славянскими братьями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В начале этой недели пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что "смена действующей власти на Украине не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия".

Представитель Кремля напомнил, что то же самое уже говорил Путин: ""Нет, президент об этом уже говорил", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли смена режима Владимира Зеленского одной из целей СВО.

При этом он подчеркнул, что "Россия стремится достичь своих целей специальной военной операции". "Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах", - добавил он.