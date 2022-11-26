26 Ноября 2022
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Экономика Санкт-Петербург
Фото: Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Знаменитый питерский СИЗО "Кресты" выставят на продажу

Участок на набережной Невы в Санкт-Петербурге, где располагается историческое здание СИЗО "Кресты", передадут корпорации "Дом.РФ", а она, в свою очередь, выставит территорию на продажу, передает РБК.
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Сейчас комплекс находится в бессрочном пользовании у одного из подразделений ФСИН. Сейчас идет работа по передаче объекта в ведение "Дом.РФ".

"Кресты" находятся на земельном участке площадью 4,2 гектара. На них располагаются два здания СИЗО (в проекции они имеют форму крестов, откуда и появилось название). Территорию предполагается разделить на три участка, самый крупный из которых (3,9 га) передадут госкорпорации.

При этом "Дом.РФ" не получит участок, на котором находятся несколько общежитий для надзирателей.

"Дом.РФ" должен продать землю и здания на ней (часть из них могут снести). 80% вырученных средств пойдут подведомственному ФСИН "Научно-производственному объединению уголовно-исполнительной системы".

Теги: кресты, сизо, изолятор, санкт-петербург, дом.рф



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