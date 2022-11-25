Евросоюз направил Киеву 200 трансформаторов и 40 "тяжелых генераторов"

Евросоюз направил Киеву 200 трансформаторов и 40 "тяжелых генераторов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия готовит отправку на Украину следующих видов срочной помощи через фонд [по борьбе с природными и техногенными катастрофами] rescEU: 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии. Каждого такого агрегата достаточно для бесперебойного питания средней или крупной больницы <...>", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

ЕС также создает энергетический хаб в Польше.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. По данным Минэнерго страны, из-за повреждения энергетической инфраструктуры без света осталось подавляющее большинство потребителей. Также были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции - Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская. Кроме того, были временно обесточены большинство тепловых и гидроэлектростанций.