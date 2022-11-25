78-летнего актера из "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах

Звезде популярнейшего сериала "Игра в кальмара", 78-летнему О Ён Су, предъявили обвинение в харассменте.

Как сообщает корейское агентство Yonhap, предполагаемая жертва насилия утверждает, что в 2017 году О Ён Су позволил себе в ее отношении действия непристойного характера.

Женщина обратилась в полицию в декабре 2021 года, однако в апреле дело было закрыто. Позднее прокуратура по просьбе потерпевшей возобновила расследование.

Правоохранительные органы пока не стали задерживать О Ён Су, передает ТАСС. Свою вину он отрицает. По словам самого актера, он "держался с женщиной за руки, чтобы показать, как прогуляться вокруг озера".

О Ён Су прославился, сыграв роль пожилого участника и тайного организатора "Игры в кальмара" в одноименном сериале. В 2022 году он получил премию "Золотой глобус" как лучший актер второго плана.

В октябре жюри присяжных федерального суда Манхэттена признало невиновным в сексуальных домогательствах актера Кевина Спейси. Артиста в домогательствах обвинил другой актер – Энтони Рэпп. Он заявил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси допустил сексуальное домогательство с применением силы.