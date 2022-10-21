Суд присяжных оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах

Жюри присяжных федерального суда Манхэттена признало невиновным в сексуальных домогательствах актера Кевина Спейси. Артиста в домогательствах обвинил другой актер – Энтони Рэпп. Он заявил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси допустил сексуальное домогательство с применением силы.

Заявление Рэппа было одним из самых громких и самых первых в рамках американского общественного движения #MeToo, когда малоизвестные (а иногда – и знаменитые) люди начали обвинять звезд, политиков и бизнесменов в сексуальных домогательствах. Карьера Спейси в результате была разрушена: его выгнали из популярного сериала "Карточный домик" и перестали приглашать на съемки в фильмах.

Рэпп сделал свое заявление в 2017 году. За ним последовало более десятка других обвинений от мужчин в адрес Спейси, в том числе от актеров британского театра, который американский актер возглавлял. Спейси пришлось совершить каминаут, сообщив о своей ориентации. Но при этом он отвергает все обвинения и заявляет, что никогда не применял силу.

Хотя суд с Рэппом Спейси выиграл, ему все равно придется нести огромные расходы. В августе этого года апелляционный суд удовлетворил иск бывшего работодателя Спейси - продюсерской компании MRC, занимавшейся производством сериала "Карточный домик".

Арбитражный суд принял решение еще в конце 2021 года, но Спейси с ним не согласился и потребовал нового суда. На этот раз решение принял Верховный суд Лос-Анджелеса. Он отклонил аргументы Спейси и подтвердил арбитражное решение, которое предписывает актеру и его продюсерским компаниям выплатить производителю сериала $29,5 млн (остальные $1,5 – расходы на юристов).

В 2017 году ряд членов съемочной группы сериала в анонимном порядке обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. Они заявили, что актер позволял себе неуместные высказывания и трогал сотрудников без их согласия (речь идет о мужчинах).

В июне актер предстал перед британским судом, где ему предъявили обвинение в сексуальных домогательствах, произошедших, предположительно, в период с 2005 по 2013 год. Обвинения выдвинули трое мужчин, которым сейчас от 30 до 40 лет. Предполагается, что домогательства имели место в бытность Спейси художественным руководителем театра "Олд Вик" в Лондоне. Суд, правда, будет неспешным: основные слушания состоятся в 2023 году.