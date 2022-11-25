Среди освобожденных из украинского плена российских военных есть жители Пермского края

Среди освобожденных из украинского плена российских военных есть жители Пермского края, сообщает "Новый Компаньон".

По данным издания освобождены уже три прикамца: Эдуард Тюмин, Даниил Калугин и Алексей Лазарев. Лазарев попал в плен 20 сентября, а был освобожден 24 ноября. Он был в числе 35 военных, возвращенных России в результате переговоров с Украиной.

Накануне стало известно, что на территорию РФ из украинского плена возвращено 50 военнослужащих России. Вернуть военных удалось благодаря переговорам. Все они находились на территории, подконтрольной киевскому режиму. На данный момент каждому из оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что согласно переговорам, за 50 российских военнослужащих, РФ отдаст 50 украинских военнопленных, основную часть которых составляют вээсушники. Накануне также стало известно об обмене по формуле 35 на 35.