РФ и Украина обменялись пленными по формуле 35 на 35 – Пушилин

Очередной обмен [пленными] проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Украине в основном возвращаем вээсушников", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам ноябрьского саммита G20 заявил о желании провести обмен пленными по формуле всех на всех.