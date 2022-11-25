25 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на остановке умер пенсионер

В Екатеринбурге пенсионер найден мертвым на остановке. Все обстоятельства уже выясняют полиция и Следственный комитет.

Как сообщили в городском УМВД, сегодня в отдел полиции №10 поступил сигнал, что на остановке общественного транспорта в районе улицы Техническая скончался пожилой мужчина. Прибывшие на место полицейские быстро установили личность погибшего: им оказался местный житель 1960 года рождения. По имеющейся информации, у него были проблемы с сердцем.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на место выехал следователь СКР для установления всех обстоятельств. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, недавно на станции метро "Чкаловская" в Екатеринбурге скончался мужчина. Перед этим он упал на эскалаторе.

Теги: пенсионер, смерть, остановка, Екатеринбург



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