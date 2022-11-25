25 Ноября 2022
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Экономика В бывшем СССР Украина
Фото: пресс-центр Череповецкого меткомбината

Крупнейший меткомбинат Украины приостановил работу из-за нехватки энергии

Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановило производство в связи с нехваткой электроэнергии. Имеющихся ее объемов недостаточно, чтобы поддерживать производство даже на уровне 20%, сообщили в компании.
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Комбинат входит в состав второго в мире производителя стали — компании ArcelorMittal и является крупнейшим поставщиком украинского стального проката. В марте его работа была остановлена, но в апреле вновь возобновлена. Причиной новой остановки стали последние ракетные удары.

Правящий режим в Киеве заявляет, что все повреждения и разрушения оперативно устраняются, но пока в регионах все еще аварийные отключения. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий обещает, что через день-два они прекратятся и можно будет перевести потребителей вместо аварийных на плановые отключения.

Местные телеграм-каналы пишут, что в офисе Зеленского решили максимально скрывать информацию о разрушениях энергетический системы. Все больше проявляется накопительный эффект, когда каждый новый удар приносит все более тяжелые последствия. Эксперты говорят, что для полного восстановления необходимы многие месяцы, и то это в случае, если новых ударов больше не будет.

Теги: электричество, энергия, Украина



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