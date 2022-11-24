24 Ноября 2022
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Политика Украина
Фото: gosnovosti.com

Небензя: Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на накачку страны оружием

Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на накачку страны западным оружием и на безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Москвой, заявил российский постпред Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Он добавил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России.

Небензя подчеркнул, что достигаться эта цель будет военными методами, пока Киев не будет готов к переговорам, передает РИА Новости.

Накануне из-за взрывов на объектах энергетической инфраструктуры временно от сети были отключены все атомные станции (Южно-Украинская, Хмельницкая, Ровненская), большинство тепловых и гидроэлектростанций. Без электричества осталось подавляющее большинство потребителей на Украине.

Теги: небензя, украина, оружие



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