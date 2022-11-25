Прокуратура выясняет причины гибели в Приморском океанариуме акулы-зебры и скатов

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели в Приморском океанариуме во Владивостоке морских обитателей.

Как сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, будут проверяться соблюдения требований законодательства в сфере охраны и использования водных биоресурсов.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Mah напоминает, что два месяца назад в Приморском океанариуме умер дельфин Сэм. Теперь, в течение нескольких дней, скончались первая родившаяся в неволе акула-зебра и три ската.

Специалисты считают, что животные гибнут из-за проблем с системами жизнеобеспечения в бассейнах, пишет телеграм-канал.

В 2017 году директор Приморского океанариума Александр Михайлюк уволился после очередного случая гибели животного в учреждении.

По официальным данным, с момента открытия океанариума в сентября 2016 года погибли более 20 его обитателей, включая белух. По факту гибели некоторых животных расследуются уголовные дела.