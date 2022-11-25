25 Ноября 2022
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Общество За рубежом
Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В КНР зафиксировали максимальное число зараженных ковидом за всю пандемию

Китайские медики за прошедшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Среди новых случаев заболевания 90,5% являются бессимптомными. Больше всего заражений (8499) выявили в провинции Гуандун на юго-востоке Китая.

Рост числа заболевших начался в КНР с начала ноября, в некоторых городах и районах возвращены локдауны.

Ранее в китайском городе Чжэнчжоу работники крупнейшей в мире фабрики по производству iPhone устроили погромы и забастовку. Протесты начались несколько недель назад, когда значительное число сотрудников были отправлены в простой из-за ковидных ограничений.

Многие работники жаловались на нехватку продовольствия и жесткие условия карантина.

Теги: китай, коронавирус, пандемия, рекорд



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