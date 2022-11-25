25 Ноября 2022
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Политика Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский заявил о готовности рассмотреть вариант возвращения Крыма невоенным путем

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что "будет только за", если кто-то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем.

Он подчеркнул, что в случае, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, "то на это не нужно тратить время".

При этом украинский лидер считает, что любые переговоры лишь заморозят конфликт. "Это вопрос времени, когда боевые действия возобновятся", — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе визита в Киев предлагал руководству Украины подумать о реалистичной позиции, которую следует занять перед переговорами с Россией. Уточнялось, что речь может идти, в частности, о позиции Киева по статусу Крыма.

Теги: зеленский, крым



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