Зеленскому посоветовали занять реалистичную позицию перед переговорами с Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предлагал руководству Украины подумать о реалистичной позиции, которую следует занять перед переговорами с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Салливан в ходе визита в Киев 4 ноября "рекомендовал команде [украинского президента Владимира] Зеленского начинать думать о реалистичных требованиях и приоритетах для проведения переговоров".

Сообщается, что речь может идти, в частности, о позиции Киева по статусу Крыма.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.