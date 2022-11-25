25 Ноября 2022
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Наука и техника В России Крым
Фото:youtube.com|Министерство обороны России

В Крыму студенты разработали платформу для посадки БПЛА без аварий в непогоду

Студенты севастопольского государственного университета (СевГУ) спроектировали передвижную платформу для посадки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая позволяет аппаратам приземлиться без аварий в условиях непогоды.
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"Студенты второго курса СевГУ разработали платформу для летательных аппаратов. Во время дождя, сильного ветра дрон смещается от своей траектории при посадке. При этом, если он сядет не на ровную поверхность, то проблемы возникнут с винтами. Они могут сломаться, то есть дрон выйдет из строя. Поэтому делают специальные площадки для ровной посадки. Данная площадка будет иметь быстрое и точное перемещение, чтобы дрон сел на ровную поверхность, даже в случае ветра, который сносит его с начальной траектории посадки", - сказал ТАСС куратор проекта, ассистент кафедры "Приборных систем и автоматизации технологических процессов" СевГУ Никита Чаленков.

Применять такую платформу, по словам Чаленкова, можно в любой отрасли, где используются беспилотники.

"Их могут использовать военные, аграрии, все, кто применяет в работе дроны, в любой промышленности и организации", - сказал Чаленков.

По словам ученого, разработкой проекта уже заинтересовались несколько компаний, которые в перспективе планируют использовать площадку для посадки беспилотников в работе.

Теги: БПЛА, СевГУ



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