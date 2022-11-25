В России в декабре может начаться обязательная маркировка жидкостей для вейпов

Маркировка никотиносодержащих жидкостей, в том числе используемых для вейпов, может стать обязательной в России с 15 декабря. Соответствующий проект постановления находится на согласовании в правительстве, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

В министерстве уточнили, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, не будут подлежать маркировке. Таким образом, сами вейпы и электронные сигареты пока не подпадают под это требование.

В феврале сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о введении акциза на одноразовые вейпы и жидкость для них. Отмечалось, что правительство концептуально поддержало эту инициативу.