22 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере 275 евро за мегаватт в час

Еврокомиссия (ЕК) предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере €275 за мегаватт в час на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF), сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

Заявление прозвучало в Европарламенте в Страсбурге.

"Сегодня Еврокомиссия продолжила реагировать на продолжающийся энергетический кризис, предложив механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен на газ в ЕС. Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере €275 для деривативов TTF на месяц вперед", - отмечается в нем.

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны "Газпрома".

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы государствам, которые установят потолок цен. "Мы не будем действовать себе в ущерб", - заявил глава государства.

Теги: потолок цен на газ, Еврокомиссия



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