24 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Минобороны: Из украинского плена в Россию вернулось 50 военнослужащих

На территорию РФ из украинского плена возвращено 50 военнослужащих России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Вернуть военных удалось благодаря переговорам. Все они находились на территории, подконтрольной киевскому режиму. На данный момент каждому из оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что согласно переговорам, за 50 российских военнослужащих, РФ отдаст 50 украинских военнопленных, основную часть которых составляют вээсушники. Накануне также стало известно об обмене по формуле 35 на 35.

Теги: Минобороны, военнослужащий, плен, реабилитация



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