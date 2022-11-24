В регионах центральной и восточной Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде восточных и центральных регионов Украины: Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Сегодня днем глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергоснабжение объектов критической инфраструктуры страны восстановлено после блэкаута. По его словам, дефицит электроэнергии у потребителей может сократиться к вечеру — в ведомстве рассчитывают, что к этому моменту начнут работать атомные станции.