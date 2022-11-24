24 Ноября 2022
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Происшествия Украина
Фото: Накануне.RU

В регионах центральной и восточной Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде восточных и центральных регионов Украины: Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Сегодня днем глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергоснабжение объектов критической инфраструктуры страны восстановлено после блэкаута. По его словам, дефицит электроэнергии у потребителей может сократиться к вечеру — в ведомстве рассчитывают, что к этому моменту начнут работать атомные станции.

Теги: воздушная тревога, украина, энергоснабжение



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