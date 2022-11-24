До конца дня все украинские атомные электростанции подключатся к энергосети – Минэнерго Украины

До конца четверга, 24 ноября, все украинские атомные электростанции подключатся к энергосети и начнут выдавать в нее мощность, что существенно снизит дефицит электроэнергии, заявил министр энергетики Украины Герман Галушенко.

Накануне были отключены Южно-Украинская, Ровненская и Хмельницкая АЭС на фоне взрывов на объектах энергетической инфраструктуры страны и масштабных отключений электричества.

"Вчера на самом деле произошел блэкаут нашей энергосистемы <…> Ситуация очень сложная, но в 4 утра мы смогли объединить энергосистему, и она сейчас работает как единая", - заявил министр.

Он добавил, что уже запитаны объекты критической инфраструктуры по всей стране и объем генерации будут увеличивать в течение дня.

"Мы рассчитываем, что к вечеру [четверга] начнут работать АЭС, отдавать электроэнергию в сеть, и это значительно сократит дефицит. Это впервые, когда одновременно были отключены все четыре АЭС", - рассказал Галущенко.