24 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле чиновники хотели выселить на улицу семью с ребенком

В Нижнем Тагиле прокуратура вступилась за семью с несовершеннолетним ребенком, которую местные власти хотели выселить из единственной квартиры.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, спорная квартира была предоставлена матери ответчика еще в 1986 году как члену жилищно-строительного кооператива. Сам глава семьи был вселен в жилплощадь в детском возрасте и постоянно проживал там, но, по независящим от него обстоятельствам (утери правоустанавливающих документов на квартиру и ликвидации ЖСК), в 2010 году не смог оформить регистрацию в ней по месту жительства.

Проверка показала, что членом ЖСК обязательства по выплате пая не были исполнены полностью, в связи с чем в 2019 году администрацией Нижнего Тагила спорная квартира по решению суда перешла в муниципальную собственность. Полагая, что члены семьи не имеют права ею пользоваться, администрация города через суд потребовала выселения. При этом данная квартира была для семьи единственным местом жительства.

Однако прокуратура подала встречный иск о признании за людьми права пользования жильем на условиях социального найма. В итоге суд встал на сторону надзорного ведомства. Также чиновников обязали заключить с семьей соответствующий договор.

Теги: чиновники, квартира, прокуратура, Нижний Тагил



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