24 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Екатеринбургский цирк срочно эвакуировали: в МЧС назвали причину

В Екатеринбургском государственном цирке прошла срочная эвакуация. Оказалось, что тревога была учебной.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, эвакуация прошла в два этапа. На первом сотрудник отдела надзорной деятельности Дмитрий Габдуллин повторил с работниками цирка действия в случае пожара, номера экстренных служб и рассказал, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Затем последовал второй этап – практическая часть.

Учебная эвакуация в Екатеринбургском государственном цирке(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

По легенде учений, на первом этаже здания, в комнате хранения хозяйственного инвентаря, произошло задымление и сработала сигнализация, оповестив людей о пожаре и эвакуации. Пока она проходила, огнеборцы из 3-й пожарно-спасательной части приступили к тушению условного пожара и успешно его ликвидировали.

"В целом, цели и задачи тренировки были достигнуты. Все системы противопожарной защиты сработали в штатном режиме", - рассказал Дмитрий Габдуллин.

Учебная эвакуация в Екатеринбургском государственном цирке(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как отмечают в МЧС, учебные эвакуации в учреждениях с массовым пребыванием людей необходимо проводить не реже двух раз в год. Это делается для того, чтобы отрабатывать слаженные действия персонала и напоминать уральцам о том, что паника в случае чрезвычайной ситуации недопустима.

Теги: цирк, эвакуация, учения, МЧС, Екатеринбург



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