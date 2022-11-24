Екатеринбургский цирк срочно эвакуировали: в МЧС назвали причину

В Екатеринбургском государственном цирке прошла срочная эвакуация. Оказалось, что тревога была учебной.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, эвакуация прошла в два этапа. На первом сотрудник отдела надзорной деятельности Дмитрий Габдуллин повторил с работниками цирка действия в случае пожара, номера экстренных служб и рассказал, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Затем последовал второй этап – практическая часть.

По легенде учений, на первом этаже здания, в комнате хранения хозяйственного инвентаря, произошло задымление и сработала сигнализация, оповестив людей о пожаре и эвакуации. Пока она проходила, огнеборцы из 3-й пожарно-спасательной части приступили к тушению условного пожара и успешно его ликвидировали.

"В целом, цели и задачи тренировки были достигнуты. Все системы противопожарной защиты сработали в штатном режиме", - рассказал Дмитрий Габдуллин.

Как отмечают в МЧС, учебные эвакуации в учреждениях с массовым пребыванием людей необходимо проводить не реже двух раз в год. Это делается для того, чтобы отрабатывать слаженные действия персонала и напоминать уральцам о том, что паника в случае чрезвычайной ситуации недопустима.