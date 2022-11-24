МВД закрепило коды за автономерами в новых регионах

Министерство внутренних дел РФ своим приказом закрепило за государственными номерами транспортных средств, регистрируемых в новых регионах, соответствующие коды.

Перечень цифровых кодов автономеров в субъектах РФ дополнен четырьмя новыми:

• Донецкая Народная Республика – 80;

• Луганская Народная Республика – 81;

• Херсонская область – 84;

• Запорожская область – 85.

В данный момент в ДНР проведение регистрационных действий осуществляется исключительно в отношении тех транспортных средств, которые по состоянию на 30 сентября 2022 года состояли на государственном учете в МРЭО ГАИ МВД ДНР. Те, кто к этой дате не зарегистрировал транспортное средство в МРЭО, смогут сделать это после утверждения изменений в Правилах государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД РФ.