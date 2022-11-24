24 Ноября 2022
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Политика В бывшем СССР
Фото: youtube.com/user/CTVBY/

Лукашенко: Киев должен прекратить конфликт во избежание уничтожения Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Киев должен предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

По мнению белорусского президента, "все сейчас в руках Украины". Если в Киеве не хотят гибели огромного количества людей, то "нужно остановиться", заявил он.

В ином случае, полагает Лукашенко, "это не то что будет грозить потерей государственности, это будет уничтожение Украины".

Ранее белорусский лидер заявлял, что конфликт на Украине можно разрешить за неделю. "Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу NBC.

Теги: лукашенко, украина, киев



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