24 Ноября 2022
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Во Франции установили, что у вакцинированных родителей дети госпитализировались с "омикроном" в два раза чаще

Исследование эффекта ковид-вакцинации во Франции показало неожиданные результаты. В то время как вакцинация родителей преподносилась как средство защиты от заболевания и детей, оказалось, что дети именно вакцинированных родителей более чем в два раза чаще заболевали "омикроном".
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Французские и канадские ученые исследовали родителей детей младше 5 лет, госпитализированных с ковидом во время волн "Дельта" и "Омикрон". Были учтены все дети младше 5 лет, поступившие в период с 12 мая 2021 года по 14 февраля 2022 года, с известной информацией о статусе вакцинации родителей.

Для "дельты" результаты ожидаемые: 51 из 63 госпитализированных детей, или 81%, - это дети непривитых родителей. А вот для "омикрона" они прямо противоположные: 67 из 94, или 71% детей, были госпитализированы, когда один или оба родителя были привиты.

При этом в обоих случаях госпитализированные дети, когда хотя бы один из родителей был привит, - это в основном дети из семей, где оба родителя были привиты. Для дельты - почти 70%, для "омикрона" - более 80%. То есть для ребенка опаснее, когда привиты оба родителя, чем когда только один.

Полученные результаты не позволяют говорить о защите детей в результате ковид-вакцинации родителей.

Интересно также, что в статье говорится о 599 госпитализированных детях за исследуемый период из 16 млн случаев ковида. То есть на 100 тыс. случаев приходилось менее 4 детских госпитализаций.

Теги: Франция, ковид, дети, вакцинация, госпитализация



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