NYT: В сентябре выпущенная ВСУ американская ракета попала в жилой дом в Краматорске

Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в Краматорске (находится под контролем Киева), сообщает газета New York Times.

Уточняется, что инцидент произошел 26 сентября. Местные жители рассказали изданию, что три человека были ранены.

По словам неназванного американского военнослужащего, ракета "почти наверняка" была поставлена Украине из старых запасов Пентагона.

Ранее возле Донецка местные жители нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад. По всей видимости, ракете не удалось захватить цель, после чего она самоуничтожилась.