СМИ: Под Донецком нашли двигатель ракеты США HARM с истекшим гарантийным сроком

Возле Донецка местные жители нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.

По всей видимости, ракете не удалось захватить цель, после чего она самоуничтожилась, передает РИА Новости. Судя по маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, отмечает агентство.

В августе официальный представитель Пентагона подтвердил, что высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM действительно были включены в поставки оружия на Украину. При этом изначально поставки такого вида тяжелого вооружения не афишировались.