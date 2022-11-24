24 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Птицефабрика "Рефтинская" добилась внеочередного собрания акционеров "СКХП"

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск птицефабрики "Рефтинская" и обязал "Свердловский комбинат хлебопродуктов" провести внеочередное собрание акционеров.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральской агропромышленной группы", согласно вердикту суда, провести собрание руководство "СКХП" обязано в течение 70 дней с момента вынесения решения. В постановлении сказано, что повестка внеочередного собрания акционеров должна состоять из четырех пунктов: о досрочном прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкина, о назначении на эту должность Константина Сизикова, а также о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров "СКХП" и избрании нового совета директоров.

Отмечается, что внеочередное собрание акционеров пройдет в очной форме. Как пояснили в "УАГ", Арбитражный суд признал, что совет директоров, избранный на собрании акционеров 20 мая 2022 года, легитимен, как и решения, принятые им, а значит, избрание Алексея Старкова председателем совета директоров "СКХП" и одобрение обязательного предложения акционерам комбината о выкупе их акций являются законными. Кроме того, Арбитражный суд подтвердил, что сделка купли-продажи акций "СКХП" и выборы совета директоров прошли с соблюдением всех требований законодательства.

"Суду потребовалось много времени, чтобы разобраться в ситуации. Но в результате было принято абсолютно взвешенное решение. Мы нацелены на выстраивание конструктивного диалога с нашим дочерним предприятием", - прокомментировал ситуацию гендиректор АО "Птицефабрика "Рефтинская" Александр Засыпкин.

Ранее представители птицефабрики заявляли, что поводом для иска в арбитраж стала необходимость досрочного прекращения полномочий генерального директора "СКХП" Олега Душкина из-за нарушения им устава предприятия и законодательства РФ.

Теги: Рефтинская, СКХП, собрание, суд



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