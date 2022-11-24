Число лесных пожаров в УрФО сократилось в два раза, но значительно вырос ущерб

С начала 2022 года в Уральском федеральном округе было зарегистрировано 2 тысячи 524 лесных пожара. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

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По его данным, площадь возгорания составила более 600 тысяч гектаров. По сравнению с 2021 годом число лесных пожаров в округе сократилось почти в два раза – с 4 тысяч 300. Однако в прошлом году площадь возгорания была меньше – 353 тысячи гектаров.

Как сообщил Куплевацкий, из-за увеличения площади значительно вырос ущерб, причиненный лесам: в 2022 году он составил 4 млрд 300 млн рублей. Основная часть этой суммы пришлась на затраты, связанные с тушением. Остальное это потери древесины, гибель молодняков и лесных культур. Наибольший ущерб в регионах был зафиксирован в ХМАО – 2,5 млрд рублей.

Что касается причин возгораний, то, по данным замглавы департамента, главной из них является человеческий фактор. 1 тысяча 290 пожаров из общего количества (или 51%) произошли по вине людей. На втором месте природные факторы – грозовые разряды в совокупности с сухой жаркой погодой.

Напомним, что пожароопасный сезон в Свердловской области завершился в конце октября.