27 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловское УФАС оштрафовало банк из-за рекламной рассылки на 10 тысяч номеров

Свердловское УФАС России оштрафовало ОТП Банк. Причиной стали тысячи SMS с ненадлежащей рекламой.

Как рассказали Накануне.RU в областном антимонопльном ведомстве, все началось с одного SMS-сообщения, в котором были выявлены сразу два нарушения. Во-первых, оно распространялось без согласия абонента, а во-вторых, не содержало всех необходимых условий, влияющих на стоимость кредита.

В свою защиту ОТП Банк пояснил, что сообщение было не рекламным, а содержало персональные условия для конкретного лица. Однако в УФАС установили, что сообщения с аналогичным содержанием были направлены не на один, а на… 10 тысяч номеров. В ведомстве пришли к выводу, что такая рассылка точно не носит индивидуальный характер.

Постановлением Свердловского УФАС России АО "ОТП Банк" назначен штраф в 600 тысяч рублей. В антимонопольной службе добавили, что Арбитражный суд Москвы признал данное наказание законным и обоснованным.

Теги: банк, УФАС, рассылка, штраф



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