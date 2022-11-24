В Югре участников СВО освободили от транспортного налога

Депутаты думы Югры сегодня освободили участников специальной военной операции и призванных по мобилизации от транспортного налога.

Речь идет "о освобождении от уплаты транспортного налога в отношении определенных транспортных средств", но каких именно, в пояснительной записке к закону не говорится. Депутат от ЛДПР Михаил Селюков спросил, каких именно автомобилей коснется льгота. глава департамента финансов Югры Вера Дюдина ответила, что речь идет о любой машине.

Во время голосования в двух чтениях 37 депутатов высказались за принятие новации, один политик воздержался.