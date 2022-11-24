24 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд оставил в колонии экс-главу Челябинска Тефтелева, осужденного за взятку

Кыштымский городской суд отказал в удовлетворении ходатайство экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 28 октября 2020 года Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города. Такое же решение в апреле принял Седьмой кассационный суд.

В августе Челябинский областной суд оставил без изменения постановление, изменившего экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение.

Теги: Евгений Тефтелев, экс-глава Челябинска, приговор, колония,



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