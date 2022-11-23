23 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В МЧС предупредили о сильных снегопадах в Свердловской области

В свердловском ГУ МЧС выступили с предупреждением о предстоящей непогоде.
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По данным синоптиков, завтра, 24 ноября местами на Среднем Урале ожидаются сильные снегопады, а на дорогах – гололедица. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все это приведет к ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

"Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности", - советуют в ведомстве.

Автовладельцам в сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. А пешеходам нужно позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС – 101. Также можно обратиться по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Теги: снегопады, предупреждение, непогода, гололед, МЧС



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