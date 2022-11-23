24 Ноября 2022
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Фото: kremlin.ru

Успешное завершение спецоперации сомнений не вызывает – Кремль

У Кремля не вызывает сомнений успешное завершение спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что на сегодняшнем саммите ОДКБ Владимир Путин проинформировал коллег о ходе СВО.

Также Песков заявил, что специальных поручений для поиска тех, кто участвовал в расстреле российских военных, не нужно, "ответственные органы все понимают сами".

Представитель Кремля заявил, что ему не известно пока о планах Путина поговорить с Макроном (ранее такой разговор анонсировал сам Макрон).

В ходе сегодняшнего саммита ОДКБ в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал свое видение ситуации с СВО: "Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было подорвано. Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами".

А президент Белоруссии Александр Лукашенко вообще заявил, что "судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации РФ на Украине".

Теги: спецоперация, кремль, дмитрий песков, одкб, владимир путин



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