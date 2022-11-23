Работа нефтепровода "Дружба" на Украине восстановлена – "Транснефть"

Украина возобновила прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба", это произошло в 19:46 мск, передает РИА Новости со ссылкой на представителя "Транснефти".

Ранее российская компания сообщала, что украинские партнеры уведомили "Транснефть" об остановке своего участка.

Прокачка нефти в Венгрию не ведется уже несколько дней и не возобновится еще неделю. В то же время прокачка в Чехию и Словакию идет. Продолжается прокачка нефти из Белоруссии на Украину.

Остановка работы нефтепровода произошла на фоне сообщений о взрывах на объектах энергетической инфраструктуры Украины, из-за которых частично или полностью были обесточены практически все регионы страны.