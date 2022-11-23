Остановлен украинский участок нефтепровода "Дружба" – "Транснефть"

Украинский участок нефтепровода "Дружба" остановлен, информацию об этом предоставил оператор участка, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Прокачка нефти в Венгрию не ведется уже несколько дней и не возобновится еще неделю. В то же время прокачка в Чехию и Словакию идет. Продолжается прокачка нефти из Белоруссии на Украину, но она будет остановлена в течение нескольких часов, если украинские специалисты не восстановят работу трубопровода на участке "Новгород-Волынский-Броды".

Остановка работы нефтепровода произошла на фоне сообщений о взрывах на объектах энергетической инфраструктуры Украины, из-за которых частично или полностью были обесточены практически все регионы страны.