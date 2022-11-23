В Киеве остановлено водоснабжение, в Приднестровье света нет нигде

Во всем Киеве остановлена подача воды, сообщил мэр города Виталий Кличко. Специалисты "Киевводоканала" пытаются как можно быстрее возобновить водоснабжение столицы. Также работают энергетики – в некоторых районах Киева после взрывов нет света, сообщается об экстренных отключениях.

Между тем, полностью без света осталось Приднестровье и часть Молдовы, по объектам которых не наносятся удары, но они связаны с Украиной единой энергосистемой.

"Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. В последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству", - сообщил вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну.

Сообщается, что отключение электричества привело к проблемам на КПП на границах Молдовы.

Тем временем "Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, задействуют резервные тепловозы.

"ТСВ Приднестровье" сообщает об "огромной системной аварии" со ссылкой на "Днестрэнерго". По всей территории республики не работают светофоры, медики в поликлиниках переживают за вакцину и препараты в отключившихся холодильниках.