В Киеве остановлено водоснабжение, в Приднестровье света нет нигде

23 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В бывшем СССР Украина
Фото: ik.turmush.kg

В Киеве остановлено водоснабжение, в Приднестровье света нет нигде

Во всем Киеве остановлена подача воды, сообщил мэр города Виталий Кличко. Специалисты "Киевводоканала" пытаются как можно быстрее возобновить водоснабжение столицы. Также работают энергетики – в некоторых районах Киева после взрывов нет света, сообщается об экстренных отключениях.

Между тем, полностью без света осталось Приднестровье и часть Молдовы, по объектам которых не наносятся удары, но они связаны с Украиной единой энергосистемой.

"Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. В последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству", - сообщил вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну.

Сообщается, что отключение электричества привело к проблемам на КПП на границах Молдовы.

Тем временем "Украинские железные дороги" сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре, задействуют резервные тепловозы.

"ТСВ Приднестровье" сообщает об "огромной системной аварии" со ссылкой на "Днестрэнерго". По всей территории республики не работают светофоры, медики в поликлиниках переживают за вакцину и препараты в отключившихся холодильниках.

Теги: киев, приднестровье, молдова, отключения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети