В Нижнем Тагиле разбойник в женском пуховике и парике напал на офис микрозаймов

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Собравшись "на дело", он устроил целый маскарад.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, инцидент произошел в офисе микрокредитной компании на проспекте Ленина. По словам 27-летней девушки-менеджера, около 19 часов в офис зашел мужчина в женском розовом пуховике и светлом парике. На лице гостя была медицинская маска. Угрожая девушке ножом, незнакомец похитил из сейфа более 100 тысяч рублей.

Сотрудница успела нажать тревожную кнопку, но нападавший скрылся до приезда группы ЧОП. Полицейские внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемого. Любителем переодеваний оказался 35-летний житель Серова, неоднократно привлекавшийся за имущественные преступления, в том числе кражи и разбои. Оказалось, что мужчина освободился из мест лишения свободы в апреле этого года.

Задержанный не стал отпираться и во всем сознался, сообщив, что приметные улики выбросил в мусорный контейнер, а похищенные деньги якобы успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия".

Теперь уральцу грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый заключен под стражу.