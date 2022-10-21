21 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле грабителя нашли по отпечатку из книги, забытой им на месте преступления

В Нижнем Тагиле задержан дерзкий грабитель, напавший на пенсионерку. Найти преступника помог отпечаток из его книги.
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Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, пострадавшей оказалась 88-летняя женщина. Она рассказала силовикам, что возвращалась домой из магазина, когда у подъезда на лавочке заметила незнакомого мужчину. Когда тот стал подниматься вслед за ней на крыльцо, бдительная пенсионерка поинтересовалась, в какую квартиру направляется незнакомец. В ответ тот грубо втолкнул ее в подъезд, а когда она стала кричать и звать на помощь, натянул ей на лицо шапку, а рукой закрыл рот. Злоумышленник отобрал у старушки телефон, ключи от квартиры и тысячную купюру, а затем выбежал из подъезда.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что грабитель забыл пакет на скамейке, а в нем, помимо прочих вещей, находилась книга. Эксперт аккуратно обработал ее поверхность, откуда извлек четкий отпечаток. Его направили для исследования в имеющуюся базу данных.

При просмотре видеозаписей из находящегося рядом магазина полицейские обратили внимание на мужчину, который заплатил за алкоголь тысячной купюрой. Покупка была совершена спустя некоторое время после ограбления. А вскоре выяснилось, что отпечаток принадлежит 36-летнему жителю Тагилстроевского района, за плечами которого оказалось девять судимостей за кражи и разбои.

Налетчика задержали рано утром в квартире по месту жительства на улице Грибоедова. При нем оперативники обнаружили похищенный телефон и ключи. Против рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж с применением насилия", ему грозит до семи лет колонии.

Также сыщики установили причастность задержанного к краже сотового телефона из квартиры по улице Победы, сообщение о которой поступало еще в сентябре. Сейчас тагильчанин заключен под стражу.

Теги: грабитель, полиция, отпечаток, Нижний Тагил



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